W tym roku nie odbędzie się 38. PKO Wrocław Maraton. Przeczytaj szczegóły

Ze względu na ciągłe zagrożenie zdrowia i życia spowodowane pandemią, konieczność dostosowania do zaostrzonych procedur bezpieczeństwa i brak pewności, co do okresu ich obowiązywania, 38. PKO Wrocław Maraton zostaje w bieżącym roku odwołany. Omawiana decyzja została podjęta po up...