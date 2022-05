Dwie budowy w pobliżu placu Dominikańskiego we Wrocławiu. Co tam powstaje? [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE]

Dzieje się przy ul. Bernardyńskiej we Wrocławiu. Płot w płot prowadzone są dwie budowy. Za pierwszą, większą, dochodzącą do rogu ul. Purkyniego, odpowiedzialny jest deweloper Toscom. Za drugą, mniejszą, bliżej galerii Dominikańskiej – Arkop. Obie firmy są z Wrocławia. Obie stawiają budynki mieszkalne.

Bernardyńska

Centro Domini – Apartamenty Dominikańskie

Pomiędzy zabytkami

Nowa zabudowa na pewno ograniczy widok (od strony ul. Janickiego) na pochodzący ze schyłku średniowiecza kościół. Późnobarokowa attyka dawnej świątyni powinna przewyższać powstające budynki mieszkalne. Aby tak się stało, bryła Bernardyńskiej będzie częściowo obniżona do czterech pięter.

Jeżeli ktoś wchodzi pomiędzy zabytki, w dodatku w centrum miasta, powinien się do nich dopasować. Z tej powinności, projektując Bernardyńską, spróbowali wywiązać się architekci z biura Zbigniewa Maćkowa.



"Istnieją miasta, gdzie współczesność śmiało czerpie z tego, co minione. Pamięć o przeszłości to nie tylko nasze dziedzictwo, ale i inspiracja, impuls do tego, aby z biegiem lat tworzyć architekturę prestiżową, ale i uznającą historię" - czytamy w opisie inwestycji.

Architekci wybrali gzymsy koronujące, jak piszą: charakterystyczne dla Wrocławia. Wycofali ostanie dwie kondygnacje, a partery podcięli. Elementem architektury współczesnej jest klinkier na ścianach. Bryłę uformowali tak, by powstał ogólnodostępny plac, który domknie ściana kościoła dawnego klasztoru Bernardynów. Zdaniem Zbigniewa Maćkowa - jedna z najpiękniejszych dominant wrocławskich.