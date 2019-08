Dwaj grotołazi uwięzieni od soboty w Jaskini Wielkiej Śnieżnej w Tatrach to wrocławianie

Uwięzieni są członkami jednego z wrocławskich klubów speleologicznych - ujawnił naczelnik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jan Krzysztof. Przeczytaj szczegóły

Obaj grotołazi mają około 30 lat. - Eksplorowali oni mało znane korytarze jaskini - mówi Krzysztof. W tatrzańskiej Jaskini Wielkiej Śnieżnej utknęło dwóch grotołazów. Wąski korytarz jaskini zalała woda. Od soboty trwa skomplikowana akcja ratunkowa, w której uczestniczy już kilkudziesięciu ratowników. Ratownikom dotychczas nie udało się nawiązać kontaktu z grotołazami. - Ta akcja w jaskini odbywa się w bardzo wąskich miejscach. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Byliśmy świadomi, jak skomplikowane będzie to działanie. Za każdym razem spotykamy różne przeszkody. To nie tylko kwestia wody i nurkowania, ale także wąskości i braku cyrkulacji powietrza – tłumaczy Jan Krzysztof, naczelnik TOPR. Jak dodał, warunki w jaskini są na tyle trudne, że nie można na szerszą skalę zastosować ładunków wybuchowych, które służą do poszerzania i udrażniania przejść w skałach. Mówiąc o zaginionych grotołazach, naczelnik zauważył, że musieli być dobrze przygotowani oraz odpowiedniej postury, by dotrzeć w głąb bardzo wąskich korytarzy. Drogę odwrotu mogła im odciąć woda.

- Prawdopodobnie podczas działań w jakiś sposób niechcący odcięli odpływ wody. W pewnym momencie w ciągu pół godziny zapełniła się niecka, która odcięła im możliwość powrotu – wyjaśnia naczelnik TOPR. Uwięzieni w Jaskini Wielkiej Śnieżnej grotołazi to dwaj mężczyźni wieku około 30 lat, którzy uczestniczyli w większej wyprawie jaka w czwartek (15 sierpnia) zeszła z samego rana do jaskini. Niestety po dwóch dobach przebywania w jaskini dalej kontynuowali oni swoją wyprawę pomimo, że poziom wód podziemnych w jaskini zaczął się podnosić i odcięła ona dwóch z 6 będących w środku ludzi. Ci który mogli dostać się do wyjścia wezwali pomoc. Ratownicy TOPR na miejsce ruszyli natychmiast. Początkowo ze śmigłowca desantowało się ich przy wylocie jaskini dziewięciu. Planowali oni, że dotarcie do poszkodowanych zajmie im od 6 do 8 godzin. Później okazało się, że będzie to o wiele cięższe zadanie niż mogło się wydawać. Ostatecznie w niedzielę rano do akcji ratowniczej włączyło się 11 ratowników a kilka godzin później 5 kolejnych toprowców i 3 strażaków z komendy miejskiej w Krakowie.

- Około południa na miejscu pracowało już łącznie 27 osób i jeden grotołaz z grupy, która zawiadomiła o wypadku - mówił mediom ratownik TOPR Piotr Konopka. - Cały czas próbujemy odnaleźć zaginionych. Nie możemy nawiązać z nimi kontaktu. Ze względu na bardzo długi czas w jakim przebywają oni w trudnych warunkach istnieje poważna obawa o ich stan zdrowia - dodawał. Akcja potrwa tygodnie?

- Bardzo boimy się o ich zdrowie a nawet życie bo oni przebywają w tej jaskini już 3 doby (stan na niedziele wieczorem gdy zamykaliśmy to wydanie gazety) - mówi Jan Krzysztof, naczelnik TOPR. - W środku temperatura to 2-3 stopnie Celsjusza i to zarówno jeśli chodzi o powietrze jak i wodę. Ratownicy maja bardzo utrudnione zadanie bo by dotrzeć do miejsca gdzie mogą znajdować się uwięzieni odgradza ich wąski tunel skalny o szerokości około 40 na 40 centymetrów.