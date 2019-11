Dwa, pięć czy 15 lat więzienia? Jaka kara dla kierowcy, który wjechał w dzieci na przystanku we Wrocławiu?

Policja podkreśla, że mężczyzna już wcześniej był karany za jazdę po alkoholu i miał sądowe zakazy prowadzenia samochodów. Mimo to w sobotę usiadł za kółkiem, do tego po pijanemu. Gdy wczoraj zapytaliśmy Was o to, jaka kara powinna czekać kierowców w takich sytuacjach, obok wieloletniego więzienia najczęściej pojawiała się jedna odpowiedź - usiłowanie zabójstwa. Czy w polskim prawie to możliwe?

Przeczytaj tutaj szczegóły wypadku. Kliknij

W sobotę nie udało się przesłuchać mężczyzny, bo do końca dnia nie wytrzeźwiał. Nie można mu więc było postawić zarzutów. A jakie zarzuty może usłyszeć kierowca? Za samo prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu grożą dwa lata więzienia, a gdy kierowca ma sądowy zakaz prowadzenia samochodów - pięć lat. Za spowodowanie wypadku po pijanemu i ucieczkę z miejsca zdarzenia kodeks karny przewiduje cztery i pół roku więzienia. Gdyby skutkiem wypadku był ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ofiary, kara ta wzrosłaby do 12 lat.