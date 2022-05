Dwa groźne wypadki na Dolnym Śląsku. Koło Strzegomia zderzyły się dwa busy z samochodem osobowym, we Wrocławiu karambol 8 aut!

Do groźnego wypadku doszło ok. godz. 18.30 w miejscowości Granica na trasie Strzegom Dobromierz. Zderzyły się dwa busy i auto osobowe. Na miejscu są służby ratunkowe i policja. Do drugiego wypadku doszło na 19. km obwodnicy autostradowej Wrocławia, przy wjeździe na most Rędziński. Na jezdni w kierunku Warszawy zderzyło się 8 samochodów! To siedem osobówek i dostawczak.