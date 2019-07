Duży Lidl we Wrocławiu jest przebudowywany. Kiedy otwarcie? [ZDJĘCIA]

Klapki Kubota w Biedronce! To rzecz kultowa i limitowana. Mieliście takie?

Klapki Kubota to hit lat 90. Każdy chciał je mieć. Choć z czasem popadły w niełaskę i były passé, to jednak wróciły do łask. Dziś znowu są hitem. W Biedronce będziemy mogli je kupić od dzisiaj (25 lipca) do 7 sierpnia. Cena? 19,99. Męskie są w ofercie w dwóch kolorach, a damskie...