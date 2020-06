Duże problemy studentów Uniwersytetu Wrocławskiego z akademikami. Przeczytaj!

Władze Uniwersytetu Wrocławskiego wskazały w później wydanym zarządzeniu, że żeby odebrać to co zostało w pokoju, należy najpierw rozliczyć się za kwiecień i maj.

Gdy zajęcia na uczelniach zostały zwieszone z powodu epidemii, część studentów wyjechała do rodzinnych domów. Nie wiedzieli jeszcze wtedy, że uczelnia zabroni im powrotu do akademików, choćby po odbiór swoich rzeczy. A bez tego niemożliwe jest wymeldowanie się. Wobec tego uczelnia nadal nalicza opłaty.

W bardziej skomplikowanej sytuacji są studenci z zagranicy, którzy wrócili do swoich domów rodzinnych. Oni, jeśliby chcieli wrócić po rzeczy i opłacić „czynsz”, musieli odbyć dwutygodniową kwarantannę po przekroczeniu granicy. Jednak do swoich akademików nie mogli wrócić, a w czasie epidemii hotele były zamknięte.

Studenci alarmują, że ich rzeczy są aresztowane, a władze uczelni zmuszają ich do wykupienia tych przedmiotów. Ci, którzy nie rozwiązali umowy i wymeldowali się są dziś wzywani ponagleniami do uregulowania należności. Uniwersytet obniżył opłaty o 30 procent. Z pism administracji akademików i władz uniwersytetu studenci dowiadują się, że bez tego nie będzie można odzyskać rzeczy pozostawionych w pokojach, a także w przyszłym roku akademickim nie będzie dla takich osób miejsca w akademikach.

Władze Uniwersytetu Wrocławskiego zdecydowanie zaprzeczają, by rzeczy studentów stały się zakładnikami, zmuszającymi swoich właścicieli do zapłaty. Rzecznik uczelni, Ryszard Balicki podkreśla, że Uniwersytet nigdy nie żądał od studentów wyprowadzenia się z akademików. - Jeżeli ktoś zabrał swoje rzeczy i rozwiązał umowę, to nie ma problemu, także problemu z płatnościami. Jeżeli ktoś wyjechał, bo chciał być w domu rodzinnym, a rzeczy pozostawił, to cały czas wynajmuje ten pokój u nas. Trzeba mieć też świadomość, że cały czas ponosimy pewne wydatki stałe, więc na pewno nie będzie rezygnacji z opłaty – zaznacza Balicki. Rzecznik przyznaje, że obecnie władze uczelni obliczają, o ile jeszcze mogą obniżyć opłaty. - W najbliższym czasie będzie decyzja, żeby ten rabat zwiększyć dosyć znacznie – informuje Ryszard Balicki i dodaje, że planowana obniżka będzie działała wstecz, a także zostanie rozliczona ze studentami, którzy już zapłacili.