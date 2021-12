Duża awaria na Szczepinie we Wrocławiu. Temperatura na minusie, a mieszkańcy bez ogrzewania [ZDJĘCIA] Kinga Mierzwiak

Na Szczepinie we Wrocławiu z powodu awarii magistrali od czwartku nie ma ogrzewania. Przed mieszkańcami miała to być ostatnia noc bez ciepła, ale rodzi się wiele pytań. O ile Fortum jest przygotowane, by podłączyć ogrzewanie, o tyle przeciągają się prace na sąsiedniej budowie.