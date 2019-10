Dutkiewicz i Zdrojewski powiedzieli "nie" Schetynie. Przeczytaj!

- Grzecznie podziękowałem za dobrą rozmowę i propozycję, której ze względu na podjęte wcześniej zobowiązania nie mogłem przyjąć - tłumaczy Dutkiewicz.

Wcześniej startu w wyborach odmówił Bogdan Zdrojewski.

O jakich "innych zobowiązaniach" mówi Dutkiewicz? O swojej pracy w Niemczech. Od kwietnia pracuje dla Akademii Roberta Boscha w Berlinie. To fundacja zajmująca się promocją nauk przyrodniczych i społecznych. Dutkiewicz dostał tam stypendium Richarda von Weizsäckera. - To stypendium dla wybitnych osobistości z całego świata, ustanowione na cześć byłego prezydenta Niemiec. Stypendium obejmuje kilka miesięcy pobytu w Berlinie - tłumaczą w Akademii. W ramach współpracy były prezydent Wrocławia wygłasza wykłady w różnych miastach Europy. Do Polski ma wrócić w połowie przyszłego roku.