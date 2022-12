Duszniki-Zdrój: uzdrowisko idealne na zimę. Szaleństwo na stokach, sanatoria, garść historii i kontakt z przyrodą. Co warto tam zwiedzić?

Duszniki-Zdrój: mapa i dojazd

Okolice Kłodzka skrywają ogrom pięknych i ciekawych miejsc – jednym z nich są Duszniki-Zdrój, zlokalizowane tuż przy granicy polsko-czeskiej, w dolinie Bystrzycy Dusznickiej. Żeby dostać się w ten urokliwy zakątek Dolnego Śląska, mieszkańcy największych miast Polski muszą pokonać odległość:

Warszawa – ok. 463 kilometrów,

Łódź – ok. 329 kilometrów,

Wrocław – ok. 118 kilometrów,

Poznań – ok. 293 kilometrów,

Kraków – ok. 308 kilometrów,

Gdańsk – ok. 592 kilometrów,

Szczecin – ok. 456 kilometrów.