Drugi dzień poszukiwań nurków w Sobótce. Znaleziono ciała dwóch osób. Tak jest pod wodą w tej kopalni, zobaczcie!

AKTUALIZACJA 4.10.2021 GODZ. 12.10

Tragiczne wiadomości z Sobótki. Nurkowie – ratownicy zlokalizowali ciała dwóch zaginionych. Ich wydobycie na powierzchnię nie jest na razie możliwe. Trwają poszukiwania trzeciej zaginionej osoby. Nie można w tej chwili potwierdzić tożsamości tych osób. Trwają przygotowania do drugiego zejścia pod wodę.

Ciała nurków w kopalni w Sobótce odnaleziono w jednej z odnóg zalanej sztolni. By tam zejść nurkowie najpierw opuszczą się specjalną windą ok. 40 metrów w dół, następnie popłyną ok. 15 metrów pod wodą i skierują się w stronę zalanego korytarza, gdzie odnaleziono ciała.