Druga edycja Akademii Kobiet FM World już za tydzień!

Choć na całym świecie słyną ze sprzedaży perfum, to nie są one jedynymi produktami w ich ofercie. Firma FM WORLD, przez 18 lat istnienia na międzynarodowym rynku, wzbogaciła asortyment o kosmetyki pielęgnacyjne, do makijażu, suplementy diety, kawy, herbaty i produkty do wnętrz. Promuje także styl życia oparty na relacjach, dzieleniu się oraz równowadze między pracą i zabawą. Miejscem, w którym można go doskonale poznać jest Akademia Kobiet.

Podczas pierwszego eventu, który odbył się w maju, uczestniczki miały okazję między innymi zobaczyć, jak profesjonalnie wykonać makijaż; dowiedziały się sporo na temat wpływu na skórę wody i kwasu hialuronowego; zobaczyły spektakularne przemiany cery po miesiącu stosowania zaawansowanych kosmetyków pielęgnacyjnych oraz suplementów diety; posłuchały motywacyjnego wykładu dotyczącego samorozwoju. Już wkrótce, bo 22 lipca, odbędzie się kolejne, lecz z pewnością nie ostatnie wydarzenie z cyklu Akademii Kobiet.