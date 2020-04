Droga Wrocław-Berlin będzie przebudowana. Pojedziemy nią szybciej i bezpieczniej. Od kiedy?

Odcinki realizacyjne A18:

od granicy państwa do km 11,86 (2 kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) - podpisana umowa,

od km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) - podpisana umowa,

od km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) - granica województwa dolnośląskiego - ogłoszenie przetargu na roboty planowane II połowę 2020 r.,

granica województwa dolnośląskiego - węzeł Golnice - ogłoszenie przetargu na roboty planowane jest na II połowę 2020 r.

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w tzw III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym - połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie. Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy jeszcze w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin-Wrocław. W listopadzie 2004 r. rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa jezdnia północna, którą oddano do użytku w 2006 r. Teraz czas na przebudowę jezdni południowej.