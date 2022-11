Droga do szkoły jak niebezpieczny tor przeszkód. Czy kierowcy nie mogą poczekać? [WIDEO] Magdalena Pasiewicz

Droga do szkoły jak tor przeszkód. Tak to wygląda przy szkole podstawowej przy ulicy Świętokrzyskiej. Nerwowe zachowanie zniecierpliwionych kierowców zarejestrowała kamera w jednym z aut. Na filmie widać, że droga do podstawówki, to prawdziwy tor przeszkód. Żaden rodzic nie chciałby, by droga do szkoły przypominała survival.