Drastyczne filmy w kinie oglądają dzieci [LIST CZYTELNIKA]

List od Czytelnika

Pisownia oryginalna:

Jakiś czas temu w środku dnia miałem moment i wybrałem się do Cinema City na "To!" (klasyka wg Stephena Kinga, bardzo dobra adaptacja, chyba nawet nie muszę się specjalnie tłumaczyć... chyba... ;) Ku mojemu zaskoczeniu sala była prawie pełna. Zapytałem się w kasie czy aż tak dużo ludzi chce obejrzeć jeszcze ten film. Usłyszałem odpowiedź, że będą jeszcze ze mną dwie wycieczki szkolne (!). Wow! Myślałem, że padnę. Bo pierwsza część była drastyczna, a druga z tego co słyszałem poszła o krok dalej. Sprawdziłem stronę Cinema City i faktycznie, brak ograniczeń (...) Sprawdziłem "Jokera", którego jeszcze nie widziałem ale słyszałem, że też potrafi budzić niepokój i jest bardzo drastyczny. Ponownie, z punktu widzenia kina, każdy może iść i 10 latek i nawet rodzice z kilkuletnim dzieckiem. Wiem, że mamy wolny kraj, ale ... to chyba przesada, żeby dwójka 10 latków mogła bez problemu wejść na jeden czy drugi film. To po prostu skrajnie drastyczne produkcje, do których dostęp w cywilizowanym świecie jest ograniczany dla nieletnich lub dostępny tylko dla dorosłych.