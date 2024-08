Dramatyczne znalezisko w jeziorze Bajkał w Kamieńcu Wrocławskim. Z wody wyłowiono dwa ciała

Tragiczne znalezisko

Akcja poszukiwawcza, która rozpoczęła się w sobotę wieczorem, nie przyniosła rezultatu do późnych godzin nocnych. Mimo intensywnych działań, dopiero następnego dnia udało się odnaleźć ciała zaginionych. Ta tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością, która do tej pory uważała jezioro Bajkał za bezpieczne miejsce.

Akcja poszukiwawcza

- Działania przerwano o godz. 24 i wznowiono je dziś o godz. 9. Na miejscu są strażacy, ratownicy, płetwonurkowie. Jest także pies policyjny z przewodnikiem. Przeszukują jezioro i teren wokół niego. Zaginione osoby to 22-letnia kobieta i 31-letni mężczyzna, którzy zostawili na brzegu swoje rzeczy osobiste, weszli do jeziora i z niego nie wrócili. Ślad urywa się w wodzie - mówi komisarz Wojciech Jabłoński z wrocławskiej policji.

- Zgłoszenie wpłynęło do nas o godz. 20.56. Mówiło o dwóch osobach, które nie wyszły z wody w jeziorze Bajkał. Na miejscu jest 6 zastępów straży pożarnej, w tym: Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego, Specjalistyczna Grupa Sonarowa, Wodna Służba Ratunkowa, policja i pogotowie. Zbiornik jest przeszukiwany - poinformował nas dyżurny stanowiska kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Jezioro Bajkał - miejsce tragedii

Jezioro Bajkał, mimo swojej malowniczości, stało się miejscem tragicznego zdarzenia. Jest to zbiornik o powierzchni 60 ha i głębokości do ok. 5 metrów, położony w Kamieńcu Wrocławskim. Powstało w miejscu dawnego wyrobiska żwiru i gliny, jest połączone z wodami Odry, co czyni je atrakcyjnym, ale i potencjalnie niebezpiecznym miejscem.