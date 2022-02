Dramatyczna akcja na Śnieżce. Utknęli w "rynnie śmierci". O włos od tragedii [ZDJĘCIA] Justyna Orlik

Do dramatycznych zdarzeń doszło 23 lutego na Śnieżce. Ze zgłoszenia jakie odebrali górscy ratownicy wynikało, że turysta stracił równowagę, upadł i obsunął się północnym zboczem Śnieżki w tzw. Rynnie Śmierci. Do akcji został natychmiast zadysponowany zespół śmigłowcowy. Żeby przejść do galerii - kliknij w zdjęcie powyżej.