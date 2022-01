Dramat w Szklarskiej Porębie. 7-latek spadł ze skarpy przy wodospadzie Kamieńczyk i uderzył o kamień

9 stycznia doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia. Dziecko spadło ze skarpy przez prawdopodobnie uszkodzoną barierkę.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie, że dziecko spadło do potoku na szlaku Czarnym, biegnącym w stronę Kamieńczyka. Po przybyciu na miejsce zastaliśmy dziecko leżące przy potoku, na kamieniu. Mostek miał urwaną barierkę. Jak nastąpiło urwanie nie wiemy. Czy to był defekt mostku, czy barierka została urwana wcześniej, nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Nie przyglądaliśmy się temu, zajęliśmy się poszkodowanym dzieckiem, które spadło z wysokości około trzech metrów. Było wstępne podejrzenie urazu kręgosłupa. Po badaniu dziecko uskarżało się na ból w okolicach lędźwiowych. Został przetransportowany do zespołu pogotowia ratunkowego, które przetransportowało go do szpitala. - poinformował Adam Tkocz, jeden z ratowników, biorących udział w akcji.