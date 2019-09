Dramat w kamieniołomie na Dolnym Śląsku. Bili go łańcuchem, dusili i ciągnęli za autem

Czy Wrocław uratuje jednego z najrzadszych ptaków na świecie? Przeczytaj szczegóły

Trzy lata temu we wrocławskim zoo dokonał się przełom w hodowli zachowawczej dzioborożców palawańskich. Udało się doprowadzić do wyklucia pierwszego na świecie pisklęcia w ogrodzie zoologicznym. W tym roku ponownie doczekano się pisklęcia i jest to czwarty maluch tu urodzony. Wro...