Dramat na Dolnym Śląsku. Dwuletnia dziewczynka bez oznak życia w oczku wodnym, dwie osoby zemdlały OPRAC.: Jerzy Wójcik

Na miejscu wypadku lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po przywróceniu dziewczynce czynności życiowych, w stanie głębokiej hipotermii, zabrano ją do szpitala przy ul. Borowskiej we Wrocławiu Fot. Piotr Krzyzanowski/Polskapresse

Straszny wypadek na prywatnej posesji pod Strzelinem. We wtorek około południa, do oczka wodnego wpadła dwuletnia dziewczynka. Przypadkowi świadkowie zauważyli to dosyć późno, dziecko po wyciągnięciu na brzeg nie dawało już oznak życia. Rozgrywający się na oczach dorosłych dramat, spowodował, że przytomność straciły dwie osoby.