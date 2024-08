Dożynki 2024: Świętuj tradycję i zabawę z muzyką, folklorem i regionalnymi przysmakami w okolicach Wrocławia! Tomasz Pawlak

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Wrocławia do udziału w tegorocznych dożynkach, które odbędą się w okolicznych gminach!

Dożynki to wyjątkowa okazja, aby zanurzyć się w tradycji, poczuć ducha wspólnoty i spędzić czas na świeżym powietrzu, ciesząc się regionalnymi atrakcjami. To nie tylko okazja do uczczenia rolniczych tradycji, ale także do spotkania się z sąsiadami i wspólnego świętowania udanych zbiorów. W programie każdej imprezy znajdą się koncerty, występy zespołów ludowych, a także liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. To doskonały sposób na spędzenie czasu z rodziną, przyjaciółmi i nawiązanie nowych znajomości.