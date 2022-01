Dowcip czy oszustwo? Ksiądz z wrocławskich Stabłowic ostrzega!

Ksiądz alarmuje:

UWAGA!! (bardzo ważne)

Doszła do nas (księży) informacja, że ktoś dzwonił do kogoś z parafian informując że w niedzielę przyjdzie pod dany adres ksiądz "po kolędzie" o godzinie 9. Jest to niewątpliwie albo dowcip albo (co gorsza) jakieś oszustwo - jak łatwo się domyślić w niedzielę nigdzie nie ma kolędy o 9 bo są msza jedna za drugą.

U nas wizyta duszpasterska jest w soboty od 11 i w niedzielę od 15.

Może to być jakaś nowa metoda oszukiwania i dostawania się do domu (jak jakaś samotna osoba otworzy może ktoś dostać się siła do domu i będzie niebezpiecznie). Dlatego UWAŻAJCIE na takie telefony czy informacje podszywające się pod parafie lub księży. Przekażcie informacje z przestrogą o możliwości takich telefonów czy kontaktów podszywających się pod nas, aby nikomu nic się złego nie przytrafiło, bo włamywacze może korzystają z pandemii i z faktu, że kolęda na zaproszenie wszędzie i się podszywają pod księdza by wejść do mieszkania. Jak ktoś ma wątpliwość czy to ksiądz czy oszust to lepiej zgłosić się w parafii i umówić się na dodatkowy termin kolędy niż mieć nieprzyjemna niespodziankę po otwarciu drzwi.

UWAŻAJCIE I OSTRZEŻCIE INNYCH (sąsiadów)

Pozdrawiam

Ks. Michał