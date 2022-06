Dotarli na wózku inwalidzkim do Strzechy Akademickiej. Ta para przełamuje bariery, a we wrześniu planuje wycieczkę na Śnieżkę

W Karkonosze na wózku inwalidzkim

To było marzenie pani Edyty, która jest pasjonatką gór i spędza w nich wolne chwile. Często robi to wspólnie z mężem. Pan Tomek od zawsze był bardzo aktywny i nie zmieniło się to po wypadku. 10 lat temu skoczył niefortunnie z pomostu do wody i doznał paraliżu kończyn. Nie jest w stanie poruszać się samodzielnie, ale nie zrezygnował ze znanych przyjemności.

- Często jeździmy z mężem w góry samochodem, który zostawiamy nieopodal wyciągu gondolowego i razem wjeżdżamy na szczyt. Jeśli nie ma takiej możliwości, to mąż zostaje na dole i czeka na mnie aż zejdę w dół ze szklaku. - tłumaczy pani Edyta.

Podróż w Karkonosze była jej marzeniem, które niełatwo zrealizować, ale jeśli ma się dobrych ludzi wokół siebie, to niemożliwe staje się możliwe. Tak było tym razem. Grupa przyjaciół już od jakiegoś czasu planowała wspólnie zdobyć Śnieżkę z panem Tomaszem. Ostatecznie na wyjazd z Zielonej Góry nie zdecydowało się tylu ludzi, ile wstępnie deklarowało, a potrzebne są co najmniej dwie osoby z przodu, żeby ciągnęły wózek. Parze towarzyszyła dwójka znajomych. Jedna osoba stała z przodu, a druga z tyłu.