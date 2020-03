DOSTAJESZ SPAM? Możesz w sądzie wywalczyć odszkodowanie. Pierwszy taki wyrok w Polsce!

Pozew do sądu wniósł mężczyzna, który otrzymywał na skrzynkę mailową niezamówione oferty handlowe.

Twierdził, że spam burzył jego spokój ducha, a ciągłe przeglądanie i kasowanie niechcianych maili zajmowało mu czas i przeszkadzało w korzystaniu z komputera i telefonu. Pozwany tłumaczył, że nie zrobił nic złego. Wskazywał, że oferty nie były kierowane do konkretnych osób oraz nie ma dowodów na to, że robił to regularnie. Sąd Rejonowy w Warszawie przychylił się jednak do stanowiska powoda i przyznał mężczyźnie odszkodowanie w wysokości 500 złotych - podaje "Rzeczpospolita".

Nawet jednorazowa wiadomość stanowiąca tzw. spam prowadzi do naruszenia dóbr osobistych takich jak spokój wewnętrzny człowieka, prywatność czy swoboda korespondencji - czytamy w uzasadnieniu sądu.

Zdaniem prawników, wyrok ten jest przełomowy

Decyzja warszawskiego sądu otwiera furtkę do dochodzenia swoich praw z tego tytułu wszystkim obywatelom, którzy są zasypywani spamem.