Dopłacimy do budowy stadionu we Wrocławiu blisko 43 miliony złotych. To efekt ugody

- Zawarte porozumienie to rozliczenie robót, co do których strony przez wiele lat się spierały. Źródłem konfliktu sprzed 10 lat z firmą Max Boegl były wątpliwości, ile tak naprawdę kosztowały prace. Ugoda zostanie sfinansowana w ten sam sposób, w jaki została sfinansowana budowa stadionu. Oznacza to, że okres spłaty kredytu, czyli w zasadzie wykupu obligacji, zostanie powiększony o kwotę zawartą w porozumieniu i termin spłaty wykupu obligacji nie minie w 2028 roku, tylko w 2030. Zatem Max Boegl otrzyma przelew teraz, a raty zaciągniętego kredytu na budowę stadionu wydłużą się o kolejne dwa lata. Dzięki temu Spółka Stadion Wrocław będzie mogła zyskać pieniądze, które fizycznie mają trafić do wykonawcy, natomiast wydłuży się spłata kredytu - wyjaśnia Kacper Cecota.