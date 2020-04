Donald Tusk kończy dziś 63 lata. Jak zmieniał się premier? [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Sprawdź, czy masz trzynastkę na koncie. Ostatnie wypłaty w piątek (24.04.2020)

Trzynastki zostały wypłacone już do ponad 8 milionów seniorów w Polsce razem z kwietniową emeryturą lub rentą. Dodatkowe pieniądze trafią w sumie do ok. 9 mln osób. Jeśli ich jeszcze nie dostaliście, spodziewajcie się zastrzyku gotówki w ten piątek (24 kwietnia).