Domy z drewnianymi balkonami i szerokimi dachami. To nie Alpy, a Dolny Śląsk. Domy tyrolskie możecie podziwiać pod Karkonoszami Alina Gierak

Historia pobytu Tyrolczyków na Dolnym Śląsku jest fascynująca. Choć sięga lat trzydziestych XIX wieku, to do dzisiaj zachowały się ślady ich pobytu w naszym regionie. Jakie? To domy, postawione prawie 200 lat temu przez Tyrolczyków. Z charakterystycznymi, drewnianymi balkonami i szerokimi dwuspadzistymi dachami, bardziej kojarzą się z Mayrhofen, Kutzbuhel, Landeck i innymi miastami tyrolskimi niż z Karkonoszami. Poznajcie historię Tyrolczyków na Dolnym Śląsku i dowiedźcie się, co jeszcze po nich pozostało. Z jakiego powodu Tyrolczycy wkrótce przyjadą do Kotliny Jeleniogórskiej?