Domy i mieszkania na Dolnym Śląsku w okazyjnych cenach [LICYTACJE KOMORNICZE]

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosz Borkowski Likwidator Anna Tomków-Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-02-2020r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 156 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości: ul. Starzyńskiego 43 53-201 Wrocław Cena wywoławcza: 964 500 zł Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

