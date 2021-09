Domek Skowronek w Szczytnej. Piękne miejsce na wypoczynek w otoczeniu przyrody

Domek Skowronek w Szczytnej

Właścicielami domków jest przemiłe małżeństwo pani Kasia i Remigiusz. Domek Skowronek położony jest w Szczytnej, niedaleko Dusznik-Zdroju i Polanicy-Zdroju, w części zwanej Bobrownikami. To cztery domki, w których noclegi znaleźć może od dwóch do sześciu osób. Domki położone są na dużej działce, w ich pobliżu znajduje się ogród z miejscem na ognisko i placem zabaw dla dzieci. Każdy domek posiada parking. Okolica jest cicha i spokojna, a mimo to niezbyt oddalona od wielu atrakcji turystycznych.

Domek Skowronek w Szczytnej - dojazd

Szczytna, czyli miejscowość, w której znajduje się Domek Skowronek, znajduje się około dwóch godzin drogi z Wrocławia.

W pobliżu znajdują się Góry Stołowe, Zieleniec czy uzdrowiska Duszniki-Zdrój, Polanica-Zdrój i Kudowa-Zdrój.