Dom pod Legnicą w którym ponoć straszy. Oni weszli tam w nocy [ZDJĘCIA + WIDEO]

Na jednej ze stron poświęconych zjawiskom paranormalnym możemy przeczytać, że ten dom to jeden z najcięższych przypadków nawiedzenia. Dalej czytamy, że: „Niewidzialny byt atakował kolejnych lokatorów, którzy próbowali w nim zamieszkać. W tej chwili dom stoi pusty".

Dom znajduje się na Dolnym Śląsku. Tuż pod Legnicą, w jednej z miejscowości przy drodze prowadzącej do Jawora. W zamyśle miał być kiedyś zapewne domkiem jednorodzinnym. Popularną "kostką", których w całym kraju są tysiące. Budynek nigdy nie został dokończony . Nikt w nim nigdy nie mieszkał. Dziś ma pozabijane deskami okna i drzwi.

Obiektowi bliżej postanowiła przyjrzeć się ekipa Polish Paranormal TV . Poszukiwacze wybrali się tam z kamerą i rejestratorem dźwięku. Podczas tzw. sesji EVP i odsłuchiwania nagranych dźwięków słychać kogoś więcej niż tylko członka PPTV. - Według nas była to dziewczynka. Brzmi to jak śpiew - mówią.

Jak widzimy na filmie był to dopiero początek "mocniejszych wrażeń" . W dalszej części nagrania widzimy m.in. krzesło, które zdaje się stać stabilnie. Osoba, która nagrywa wnętrza w pewnym momencie słyszy dziwny hałas, wraca do pomieszczenia, a krzesło... leży na podłodze.

Niektóre z osób komentujących to nagranie słyszą tam fragment "moja rodzina...".

Drugiego piętra nie udało się w pełni spenetrować. W pewnym momencie słychać coś przypominającego kroki. - Spanikowałem, gdyż nie jestem pewien czy ktoś lub coś nie jest ze mną na piętrze - czytamy na nagraniu.

Osoba nagrywająca film wybiegła z domu w pośpiechu.

Lokalni mieszkańcy zapytani o dom w którym ponoć straszy, bez wahania wskazują na ceglaną kostkę. Wiele o tym obiekcie i jego historii mówić nie chcą. - To nie moja sprawa, to co będę mówić - usłyszeliśmy.