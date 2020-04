W raporcie WRBRD nie brak negatywnych zjawisk. Po pierwsze, wzrosła liczba wypadków najpoważniejszych, czyli śmiertelnych. O ile w 2018 r. było ich 184, to w minionym już 191 (wzrost o 3,8 proc.). Po drugie, w konsekwencji wzrosła też liczba osób, które w tych wypadkach zginęły - z 203 w 2018 r. do 215 w 2019 r. Czyli aż o 12 osób (5,9 proc.). Najwięcej tych tragicznych zdarzeń miało miejsce na terenie działania Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu (miasto i powiat). Z 38 (2018 r.) liczba zabitych wzrosła tutaj w minionym roku do 42 osób.

Poza tym m.in. 14 osób zginęło w powiecie zgorzeleckim, 11 na terenie KMP Legnica i 10 - KMP Jelenia Góra.

Były też powiaty, gdzie nastąpił spadek liczby zabitych - największy odnotowano na terenie działania komendy kłodzkiej - z 18 do 11 i średzkiej - z 14 do 8.