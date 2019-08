Dolny Śląsk. Wybory Miss Bikini i Mistera 65 Plus. Zobacz zdjęcia

Wybory Miss Bikini i Mistera Legnicy 65 Plus. Na dachu Sky Light odbyła się trzecia edycja wyborów Miss Bikini i Mistera dla osób 65 plus. Miss Bikini została Alina Pilarska, Miss Stroju Kąpielowego Ula Marciszewska, Mister to Roman Dyduch a Miss Kapelusza została Klaudia Romanek. Organizatorem jest Centrum Seniora przy Legnickim Centrum Kultury.

polecane: Muzotok: WMQ - Wojtek Mazolewski Quintet Wideo