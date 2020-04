Dolny Śląsk. Uwaga, nadciągają przymrozki (OSTRZEŻENIE METEO)

W nocy z soboty na niedzielę oraz w niedzielny poranek przymrozki zdaniem IMGW czekają mieszkańców większości województw w Polsce. Wydano ostrzeżenia o przymrozkach od -1°C, -2°C, a przy gruncie do -4°C. W rejonach podgórskich okresowo spadek temperatury nawet do -4°C, a przy gruncie do -5°C. Dotyczą one 14 z 16 województw, tym razem z wyłączeniem Dolnego Śląska i Opolszczyzny.

Jednak już od nocy z niedzieli na poniedziałek i później kolejnych - aż do 21 kwietnia, ostrzeżenia dotyczą także Dolnego Śląska. Również w ciągu dnia zrobi się chłodniej niż dotychczas - około 10 stopni w cieniu i maksymalnie kilkanaście kresek na plusie w słońcu.