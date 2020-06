Dolny Śląsk. Trwa "zdobywanie Mount Everestu na rowerach" z Podgórzyna do Przesieki. O co chodzi? (ZDJĘCIA)

To nie lada wyzwanie, ale też cel jest wyjątkowy. Swoim „Everestingiem” kolarze chcą zwrócić uwagę na bardzo ważny problem bezpieczeństwa rowerzystów na drogach. Ostatnie tygodnie przynoszą wiele niepokojących informacji z polskich dróg. Niemal codziennie dochodzi do wypadków z udziałem rowerzystów.

1 czerwca kolarskim światem wstrząsnęła wiadomość o poważnym wypadku Katarzyny Konwy i Rity Malinkiewicz, reprezentantki Polski w kolarstwie górskim i mistrzyni kraju juniorów. W miejscowości Wilkowice w dziewczyny uderzyło auto, które z niewyjaśnionych przyczyn zjechało na przeciwległy pas ruchu. Od niemal miesiąca poszkodowane walczą o życie w szpitalach, a ich stan jest ciężki.

- Każdy ma swoje góry i szczyty możliwości do pokonania. Od 1 czerwca kolarska społeczność w całej Polsce mobilizuje się, aby pomóc dwóm naszym koleżankom – Kasi i Ricie. Wierzymy, że one tę walkę wygrają i wrócą do sprawności, ale potrzebna jest pomoc każdego z nas. Dlatego zachęcamy do wspierania zbiórki środków na rehabilitację dziewczyn dostępnej na portalu www.pomagam.pl – mówi Michał Antosz, zawodnik IMmotion Specialized Skoda Gall-ICM Wrocław Team.