Wrocław. Tak kiedyś wyglądały "wielkie sypialnie" miasta. Rozpoznajesz te miejsca? (ZDJĘCIA)

Dziś na każdym z tych osiedli mieszkają dziesiątki tysięcy ludzi. Utarło się określenie, że to sypialnie Wrocławia, gdzie ludzie wracają po pracy czy innych zajęciach w mieście, by spędzić noc i kolejnego dnia znów ruszyć do swoich obowiązków... Zobaczcie archiwalne zdjęcia!