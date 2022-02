Dolny Śląsk: Tak budują autostradę do Berlina. Zniknęły "najdłuższe schody Europy" [NOWE ZDJĘCIA]

Starą drogę krajową nr 18 wybudowali Niemcy jeszcze w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin – Wrocław. Jesienią 2004 roku rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w 2006 roku. Kilkanaście lat później udało się rozpocząć prace przy południowej jezdni. Trzeba je było zacząć od wykruszenia starej, betonowej nawierzchni. Zobacz na zdjęciach w galerii - kliknij w tekst poniżej: