Dolny Śląsk. Szalony motocyklista pędził 168 km na godzinę. Zobacz film drogówki

Motocyklista, który przekroczył dozwoloną prędkość niemal o 100 kilometrów na godzinę, będzie musiał zapłacić 1500 złotych grzywny. Przez półtora roku nie może też prowadzić pojazdów. Pirat drogowy jechał motorem bez ważnych badań technicznych, samemu nie mając prawa jazdy.

Kilka dni temu złapali go policjanci jeleniogórskiej drogówki. Najpierw na jednej z ulic w Jeleniej Górze jechał z prędkością 168 kilometrów na godzinę. W miejscu, w którym obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h. Potem skierował się na drogę do Szklarskiej Poręby. Policjanci pojechali za nim radiowozem wyposażonym w wideorejestrator.

Policyjna kamera nagrała wiele wykroczeń drogowych. Motocyklista wyprzedzał w niedozwolonych miejscach – podwójna ciągła linia na drodze i znak zakazu wyprzedzania. Jechał po „powierzchni wyłączonej”.

Motocyklowym piratem okazał się 30 – letni mieszkaniec powiatu jeleniogórskiego. Na przesłuchaniu w komendzie policji dobrowolnie poddał się karze. Zapłaci grzywnę i na 18 miesięcy zakazano mu prowadzić pojazdy mechaniczne.