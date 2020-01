Dolny Śląsk. Strażacy ratowali szlifierką... uwięzionego penisa

Pacjent miał na genitaliach metalowy pierścień. Nie mógł go samodzielnie zdjąć. Nie udawało się to też lekarzom, bo doszło do obrzęku penisa. Wreszcie medycy wpadli na pomysł, by wezwać na pomoc strażaków.

W jeleniogórskim szpitalu błyskawicznie zjawiły się dwa wozy straży pożarnej. Strażacy do akcji wykorzystali miniaturową szlifierkę z niewielką tarczą. Precyzyjnie obcięli metalowy pierścień i sprawnie usunęli go z przyrodzenia przerażonego mężczyzny. Pacjent trafił później pod opiekę lekarzy.