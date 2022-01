Dolny Śląsk. Sprawdź, czym Twoje dziecko jedzie na ferie. Oto punkty kontroli pojazdów na Dolnym Śląsku

W związku ze zbliżającym się okresem ferii zimowych, na drogach możemy spodziewać się zwiększonego ruchu pojazdów, w szczególności autobusów przewożących dzieci oraz młodzież na zimowy wypoczynek. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym dolnośląscy policjanci prowadzić będą wzmożone kontrole pojazdów na trasach wylotowych z miast i głównych ciągach komunikacyjnych województwa.

Jeśli ktokolwiek będzie miał wątpliwości co do stanu technicznego autokaru, którym w podróż wyrusza on bądź jego bliscy, może sprawdzić pojazd, jak i kierowcę – jego stan trzeźwości oraz uprawnienia – w punkcie kontroli lub zgłaszając taką potrzebę w konkretnej jednostce Policji- dowiadujemy się.