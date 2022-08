Dolny Śląsk. Śmiertelny wypadek na drodze krajowej 94. Ciężarówka uderzyła w ciągnik do koszenia poboczy - nie żyje kierowca maszyny

W wyniku uderzenia bocznego kierowca ciągnika poniósł śmierć na miejscu. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mógł zostać oślepiony słońcem i nie zauważyć ciężarówki.

Na miejscu wypadku pracuje zespół dochodzeniowo-śledczy i prokurator. Na tę chwilę ruch w obrębie skrzyżowania po DK94, w stronę Środy Śląskiej odbywa się wahadłowo. Droga powiatowa jest natomiast całkowicie zablokowana. Lekarz stwierdził zgon kierowcy, więc od tej pory czynności powinny potrwać około godziny.

Policja apeluje by w tym miejscu zachować szczególną ostrożność w tym miejscu, szczególnie gdy rano jedziemy pod słońce. Mundurowi proszą tez, by nie utrudniać im pracy i nie przystawać w miejscu wypadku by popatrzeć.