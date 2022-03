Dolny Śląsk. Sklepy z militariami są oblegane. Znikają kamizelki kuloodporne, hełmy [ZDJĘCIA]

- Najgorzej było w poniedziałek (28 lutego – przyp. red.) - Karolina Gerula ze sklepu MilitaryMarket.pl przy ul. Przemysłowej w Głogowie. - Wśród licznych klientów było też dwóch młodych Ukraińców, prawie chłopców. Mówili, że jadą do Doniecka. Rozglądali się niepewnie, by coś kupić przed wyjazdem na wojnę, ale miałam wrażenie, że najbardziej potrzebowali wsparcia, dobrego słowa i przytulenia. Łzy się same kręcą w oku – opowiada wzruszona głogowianka.