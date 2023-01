Dolny Śląsk: potrącili trzy osoby i zaatakowali maczetą. Sprawcy zostali zatrzymani

AKTUALIZACJA, poniedziałek godz.9.15

Prokuratura Rejonowa w Kłodzku potwierdza informację dotyczące zatrzymania sprawców piątkowego zdarzenia. Mężczyźni w wieku dwudziestu paru lat zostali zatrzymani w Zabrzu. Zostali już przesłuchani i usłyszeli zarzut usiłowania zabójstwa. Nie przyznali się do popełnienia tego czynu. O godz.10.00 odbędzie się posiedzenie sądu w przedmiocie rozpoznania wniosku o tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące.

AKTUALIZACJA, sobota godz.: 18.00

Mamy oficjalną wersję piątkowych wydarzeń. Co mówi na ten temat policja?

- Około godz. 15.05 na ul. Piastowskiej w Radkowie, dwóch mężczyzn poruszających się samochodem osobowym marki Volkswagen wjechało w idące chodnikiem trzy osoby. Poszkodowani to dwóch mężczyzn w wieku 24 i 25 lat oraz 37-letnia kobieta. Następnie kierujący oraz jego pasażer wysiedli z auta i przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, dopuścili się uszkodzenia ciała 25-latka, po czym odjechali z miejsca zdarzenia — informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, podinspektor Wioletta Martuszewska. - Funkcjonariusze jeszcze tego samego dnia ustalili sprawców. Jest to dwóch mężczyzn w wieku dwudziestu paru lat. Obecnie policja prowadzi czynności mające na celu zatrzymanie sprawców. - dodaje.