Dolny Śląsk. Podejrzani o oszustwa i pranie brudnych pieniędzy już w areszcie!

Policjanci z grupy „Cyber” nad sprawą pracowali od kilku miesięcy. Efektem ich żmudnej pracy oraz poczynionych ustaleń było zatrzymanie 11 lutego br. dwóch osób, podejrzanych o udział w nielegalnym procederze.

Podczas przeszukania m.in. miejsc zamieszkania podejrzanych, jak również wynajętych skrytek depozytowych, funkcjonariusze znaleźli ogromne sumy pieniędzy, m.in. ponad 2 mln Euro, ponad 3,5 mln złotych oraz sztaby złota. Łączna wartość zabezpieczonego mienia to ponad 12 mln złotych i blisko kilogram złota.

- Zebrany przez śledczych materiał dowodowy dał podstawę do przedstawienia zarzutów popełnienia przestępstwa zatrzymanym tj. doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem szeregu osób pokrzywdzonych na łączną kwotę ponad 16 mln złotych oraz prania brudnych pieniędzy pochodzących z popełnionego przestępstwa. Po doprowadzeniu do sądu obaj zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy - mówi podinsp. Krzysztof Zaporowski z biura prasowego dolnośląskiej policji.