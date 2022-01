Dolny Śląsk. Pędziła ponad 200 km/h, bo... musiała szybko skorzystać z toalety

Nowelizacja prawa o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.

Podwyższone zostały górne wysokości grzywny, którą na nieodpowiedzialnego kierowcę może nałożyć sąd, z 5 do 30 tysięcy złotych. Zwiększyły się także wysokości mandatów, jakie nałożyć mogą policjanci, z 500 złotych do 5 tysięcy złotych, a przy zbiegu wykroczeń, kwota ta może wzrosnąć nawet do 6 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze grupy ,,SPEED’’ z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, już w pierwszych dniach obowiązywania zmian, ujawnili przypadki skrajne nieodpowiedzialnych zachowań kierowców na drogach. Sytuacje te zarejestrowały policyjne kamery, a wobec sprawców zastosowano postępowanie mandatowe zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami. Były to mandaty w kwocie 2500 złotych, a do indywidualnych kont kierowców dopisanych zostało także 10 punktów karnych.

Rekordzistka jechała osobowym Audi po drodze S5, z prędkością 204 km/h, a dopuszczalna prędkość na tym odcinku, to 120 km/h. Tłumaczeniem była potrzeba szybkiego skorzystania z toalety. Sytuacja ta zakończyła się mandatem w wysokości 2500 złotych oraz 10 punktami karnymi - na szczęście zachowywanie kierującej, nie doprowadziło do kolejnej tragedii na drodze.