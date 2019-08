Dolny Śląsk. Oto kolejni kandydaci Koalicji Obywatelskej z naszego regionu. Zobacz!

Oto kandydaci, którzy w październikowych wyborach powalczą o miejsce w Sejmie z list Koalicji Europejskiej. A co z Senatem? Czy jest szansa na dogadanie się Grzegorza Schetyny z Bogdanem Zdrojewskim. Przeczytaj szczegóły

- Oto nasza drużyna, która wystartuje z naszych list do Sejmu. To liderki i liderzy z którymi jesteśmy gotowi do zdecydowanej walki, o to by odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy. Z ta ekipą zrobimy to nie tylko we Wrocławiu, ale też na Dolnym Śląsku – powiedział Jarosław Duda, europoseł i przewodniczący dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej na konferencji prasowej zwołanej a placu Solnym we Wrocławiu. Jakich kandydatów już znamy? W okręgu wyborczym nr 1 czyli jeleniogórsko-legnickim: 1. Piotr Borys – pochodzi z Bolesławca, były europoseł PO, a obecnie radny Sejmiku Dolnośląskiego.

2. Zofia Czernow – wieloletnia prezydent Jeleniej Góry, posłanka PO-KO

3. Robert Kropiwnicki - legniczanin, poseł PO-KO

4. Iwona Krawczyk – pochodzi z Jawora, posłanka PO-KO

5. Ewa Drozd – głogowianka, posłanka PO-KO

Na tej liście znajdzie się jeszcze Włodzimierz Bartkowiak z Partii Zielonych, na razie jednak nie ujawniono z jakiego miejsca. W okręgu wyborczym nr 2 czyli wałbrzyskim: 1. Tomasz Siemoniak – wałbrzyszanin, były szef MON, obecnie poseł PO-KO

2. Monika Wielichowska – pochodzi z Nowej Rudy, posłanka PO-KO

3. Agnieszka Kołacz-Leszczyna – wałbrzyszanka, posłanka PO-KO

4. Tomasz Szuszwalak – emerytowany komendant świdnickiej Straży Pożarnej, radny z PO powiatu świdnickiego

5. Tomasz Mitraszewski – radny powiatu dzierżoniowskiego, związany z Nowoczesną Na tej liście mają znaleźć się jeszcze: Sylwia Kozłowska-Osojca i Sławomir Machrowski z Partii Zielonych. Póki, co nie wiadomo jednak z których miejsc wystartują. W okręgu wyborczym nr 3 czyli wrocławskim: 1. Małgorzata Kidawa-Błońska - posłanka PO-KO, wicemarszałkini Sejmu. Pochodzi z Warszawy

2. Małgorzaty Tracz - liderka Partii Zielonych na Dolnym Śląsku, pochodzi z Bolesławca.

3. Michał Jaros – wrocławski poseł PO-KO

4. Sławomir Piechota – wrocławski poseł PO-KO

5. Aldona Młyńczak – wrocławska posłanka PO-KO

6. Joanna Augustynowska – wrocławska posłanka PO-KO

7. Krzysztof Mieszkowski – wrocławski poseł Nowoczesnej

Co z Bogdanem i Barbarą Zdrojewskimi oraz pozostałymi kandydatami? Przedstawione listy mają jeszcze uzupełnić działacze koalicyjnych ugrupowań, samorządowcy i lokalni działacze społeczni – usłyszeliśmy na konferencji. By je zarejestrować w Państwowej Komisji Wyborczej, muszą zawierać przynajmniej po 10 osób w każdym okręgu, popartych podpisami co najmniej 100 tysięcy osób. Ostateczny kształt kandydackich list poznamy 19 sierpnia wraz z tymi do Senatu. Wtedy to zbierze się zarząd krajowy PO by je zatwierdzić. Czy na listach Koalicji Obywatelskiej znajdzie się miejsce dla Bogdana Zdrojewskiego i jego żony Barbary Zdrojewskiej? Oboje zamierzają startować do Senatu. - Rozmowy trwają, możliwe są jeszcze wszystkie scenariusze – usłyszeliśmy od polityków PO. - To są bardzo mocne kandydatury we Wrocławiu, będziemy o tym z pewnością jeszcze dyskutować na zarządzie krajowym, wydaje mi się, że będą z nami – powiedziała nam Małgorzata Kidawa-Błońska.

Bogdan Zdrojewski, były europoseł Platformy Obywatelskiej i były minister kultury rządu PO-PSL, podjął decyzję, że w jesiennych wyborach wystartuje do Senatu z Wrocławia. Ponownie o mandat senatora będzie ubiegać się także jego żona Barbara Zdrojewska. Były prezydent Wrocławia ogłosił to przed tygodniem. Wiemy też, że do startu z list Koalicji Polskiej kusił go Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL. Wszystko wydaje się wskazywać na to, że oboje znajdą się jednak na listach PO- KO. Wtedy miejsca będą musieli im ustąpić kandydaci rekomendowani przez zarząd dolnośląski PO. Przypomnijmy do Senatu zaproponowano: prof. Alicję Chybicką - obecną posłankę, Ewę Wolak – radną miejską oraz Aleksandra Marka Skorupę radnego wojewódzkiego i byłego wojewodę dolnośląskiego. Do urn wyborczych najprawdopodobniej pójdziemy 13 października, przypomnijmy, że Grzegorz Schetyna, szef PO wystartuje w wyborach w Warszawie, gdzie zmierzy się z Jarosławem Kaczyńskim.

