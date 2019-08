Dolny Śląsk. Oto bardzo tanie działki budowlane, które kupisz w naszym regionie (MIEJSCA, CENY)

Przepięknie położona działka z widokiem na Szczeliniec - znajdująca się w Gajowie. Grunt budowlany o powierzchni 1100 m2 z bezpośrednim dojazdem z drogi publicznej - asfaltowej. Działka uzbrojona jest w takie media jak : prąd i woda. Rozciągający się widok z działki zapiera dech w piersiach.Dookoła cisza i spokój. Bardzo dobry wylot w kierunku Radkowa ( 3.5 km). Do malowniczo położonego zalewu w Radkowie tylko 5 km. Idelalne miejsce w kierunku Gór Stołowych by zobaczyć Błędne Skaly 20 km, Szczeliniec w Karłowie 14 km, dalej pojedziemy w kierunku Kudowy Zdrój, Polanicy Zdrój , Dusznik Zdrój i Wambierzyc. Z Gajowa przez góry malowniczym skrótem dojedziemy do przejścia granicznego z Czechami w Tłumaczowie .Dodatkowe przejcie piesze i rowerowe z Czechami w Radkowie w kierunku Bozanova. Wjeżdżając w Radkowie, jadąc trasą rowerową do Bozanowa dojedziemy trasą rowerową do Otovic w Czechach do przejścia granicznego w Tłumaczowie. Zobacz na kolejnych slajdach najtańsze działki budowlane na wsi pod Wrocławiem - posługuj się myszką, klawiszami strzałek na klawiaturze lub gestami

