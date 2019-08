Dolny Śląsk. Nowy Amazon szuka 1000 osób do pracy. Zobacz oferty

- Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji, otrzymają atrakcyjne wynagrodzenie od 20 zł za godzinę brutto, wiele świadczeń dodatkowych, które obejmują bonus miesięczny do 15 procent (w tym 8 procent za frekwencję indywidualną i 7 procent za produktywność zespołu), prywatną opiekę zdrowotną, bezpłatny transport do pracy i z powrotem na wybranych trasach (z Legnicy, Polkowic, Lwówka Śląskiego, Nowogrodźca, Złotoryi, Strzegomia) oraz ciepłe posiłki za złotówkę - wylicza Tomasz Orszak, menadżer ds. personalnych Amazon Okmiany. - Dodatkowo, w ramach programu Postaw na Swój Rozwój firma pokryje nawet 95 procent kosztów kształcenia na kursach, podczas których pracownicy zdobywają umiejętności szczególnie poszukiwane na rynku pracy – bez względu na to, czy mają one związek z rozwijaniem kariery w strukturach Amazon, czy też nie. Praca w Amazon Okmiany odbywać się będzie w dziesięciogodzinnym systemie dwuzmianowym. Pracownik będzie pracował przez cztery dni po dziesięć godzin, a kolejne trzy dni będą dniami wolnymi od pracy. Taki system w Polsce występuje rzadko, natomiast w innych centrach Amazon skutkuje zadowoleniem pracowników. NAJNOWSZE OFERTY PRACY W NOWYM AMAZONIE - ZOBACZ NA KOLEJNYCH SLAJDACH KOGO KONKRETNIE SZUKAJĄ

Pawel Relikowski / Polska Press