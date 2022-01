Dolny Śląsk. Nadchodzą kolejne wichury. Synoptycy ostrzegają!

Jak ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej noc z soboty na niedzielę będzie bardzo dynamiczna, z porywami wiatru do 120 km/h nad morzem. Na pozostałym obszarze kraju wiatr również silny, w porywach do 90-100 km/h. Przewidziane są też przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -2°C na wschodzie do 3°C na zachodzie kraju.

W niedzielę kontynuacja wietrznej pogody. - Porywy wyniosą do 100 km/h, zwłaszcza na zachodzie i południu. Nadal opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 1°C na Podhalu i Suwalszczyźnie do 6°C na zachodzie - zapowiadają synoptycy.