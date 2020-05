Dolny Śląsk. Mężczyzna umarł w czasie kwarantanny. Nie doczekał testu...

Jest zapewne jedną z pierwszych w Polsce ofiar koronawirusa. Nie został uwzględniony w statystykach, bo oficjalnie nie był zakażony. Rodzina i bliscy zmarłego mają żal do służb, że nie zareagowały odpowiednio szybko. - Nie oszukujcie i nie okłamujcie ludzi. Róbcie testy. To najważniejszy apel do rządzących. Tych testów nie ma - tak w bardzo ostrych słowach na śmierć pana Daniela zareagował starosta głogowski Jarosław Dudkowiak.

Pan Daniel był kierowcą. Poczuł się źle wracając z trasy. - W czwartek zaczął narzekać na złe samopoczucie. Kaszlał, bolało go gardło i miał gorączkę. Kazałem mu kupić leki i pojechać do domu – opowiada szef pana Daniela.

- Zadzwonił z trasy, że źle się czuje i nie ma pewności, czy to zwykła grypa czy koronawirus. Powiedział, żebym wzięła córkę i pojechała do mamy. Tak zrobiłam – dodaje Ewelina Stępień, partnerka.