Dolny Śląsk. Masz telefon komórkowy? Możesz zagrać i zaśpiewać z orkiestrą! Online!

Do udziału w projekcie zachęca szef NOD Mariusz Dziubek. Żeby dołożyć cegiełkę do wykonania hitu Daft Punk, trzeba nagrać swój występ i przesłać go do orkiestry. Miejsce znajdzie się, jak zapewnia Dziubek, dla każdego: instrumentalistów, wokalistów, Dj-ów i tancerzy.

– To utwór genialny w swej prostocie, z przejrzystą harmonią i pulsującym rytmem, rewelacyjny do grania na dęciakach. W dodatku z pozytywnym przesłaniem. W „Get Lucky” pojawia się motyw Feniksa, mitologicznego świętego ptaka egipskiego, uważanego za symbol słońca i odradzającego się życia. Ten niezwykły stwór pojawia się niemal we wszystkich starożytnych mitach. Podobno po przeżyciu 500 lat, Feniks płonie, a następnie odradza się w pełni sił. Tak się dzieje w nieskończoność. Wyśpiewana przez Pharrella Williamsa fraza: „Like the legend of the Phoenix / All ends with beginnings” (Jak legenda o Feniksie / Każdy koniec łączy się z początkiem) w czasie epidemii brzmi przejmująco. Takie odradzanie się, powstawanie z popiołów widzimy teraz między innymi w branży muzycznej – Mariusz Dziubek wyjaśnia, dlaczego wybrał właśnie ten utwór.